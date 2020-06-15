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حقوق خاصة للمرأة… البرلمان المصري يقر تعديل ضوابط القوائم الانتخابية

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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المادة الخامسة تقول إنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له".

© AP Photo / AP Photo)

وتابعت: "يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (42) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، التي تشمل 3 مرشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب، ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

وينص التعديل على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعد، على الأعداد والصفات الآتية على الأقل، التي تشمل 9 مترشحين من المسيحيين، و6  مترشحين من العمال والفلاحين، و6 مترشحين من الشباب، و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

وينص التعديل على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ووفقا للتعديل يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

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