شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران التركى يفتح جبهة جديدة ضد الأكراد ويطلق عملية عسكرية فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني لرويترز إن طائرات حربية تركية ضربت أهدافا تابعة لمتشددين أكراد في شمال العراق، وأكدت وزارة الدفاع التركية ، أن طائراتها شنت عملية.
وقالت الوزارة في بيان "انطلاق عملية المخلب-النسر، طائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، معلنة بذلك أحدث تحرك في سلسلة عمليات تستهدف حزب العمال الكردستاني.
وفي غضون ذكرت قناة روسيا اليوم عن مراسلها في سوريا بأن القوات التركية شنت ضربات جوية على جبال سنجار طالت مخيم مخمور للاجئين الأكراد، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات جراء الغارات سمع بوضوح من مدينة القامشلي السورية على الحدود بين البلدين. كما طالت الغارات التركية جبال قنديل.
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