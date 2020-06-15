شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عائلة سورية علقت فى البوسنة لأولادهم المعاقين بالإمارات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أجلت دولة الإمارات زوجاً وزوجة سوريَّين من البوسنة، بعد أن حال توقف حركة الطيران في عودتهما لأبنائهما فى الإمارات.
وذكرت صحيفة الرؤية فى تقرير مصور، أن الزوجين، كان قد سافرا إلى البوسنة في مهمة عمل خلال شهر مارس الماضي لمدة 10 أيام، وتركا ابنتيهما، وهما من أصحاب الهمم، مع جدتهما فى الإمارات، لكن تفشى فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» أوقف رحلات الطيران، ما منعهما من العودة.
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