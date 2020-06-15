الخارجية الفلسطينية: 132 حالة وفاة و1976 إصابة فى صفوف جالياتنا بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد للمواطن رائد فؤاد صلاح، فى الأربعينيات من العمر بمدينة شيكاغو، ليرتفع عدد الوفيات إلى 59 حالة، فضلا عن تسجيل 3 إصابات جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 843 بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن حالات الوفاة ارتفعت في صفوف جالياتنا بمختلف دول العالم إلى 132حالة وفاة، و1976 إصابة، و1169 حالة تعاف.

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