شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوم لمليشيا الحوثى فى جبهة نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، هجوماً شنّته مليشيات الحوثى الانقلابية على أحد المواقع فى جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقى صنعاء.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري قوله :"إن مليشيات الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً في محاولة منها لاستعادة مواقع خسرتها خلال اليومين الماضيين في منطقة نجد العتق، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأقعوا مجموعة من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح".

وأكد المصدر أن ما لا يقل عن 8 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا بنيران أبطال الجيش وجرح آخرون، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بنحو خمس غارات تجمعات وآليات للمليشيات الانقلابية بمحيط منطقة نجد العتق وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المليشيات ودمّرت عدداً من الآليات القتالية.

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