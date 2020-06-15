شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراق يسجل 200 إصابة و58 وفاة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحة إقليم كردستان العراق تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت صحة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - أنه جرى تسجيل 606 حالة شفاء، و58 وفاة.

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