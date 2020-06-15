شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخليل وحلحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى مدينة الخليل وبلدة حلحول بالمحافظة.

وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن إحدى الإصابات لعامل يبلغ من العمر (50 عاما) عائد من داخل أراضي عام 48، والثانية لشابة (29 عاماً) وهي مخالطة لمصاب سابق، والثالثة لمواطن (46 عاما) وهو مخالط لمصاب سابق أيضا.

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