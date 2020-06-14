العراق.. أول إصابة بكورونا في البرلمان

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن المكتب الإعلامي للنائبة العراقية محاسن الدلي، الأحد، إصابتها بكورونا، لتكون أول عضو في برلمان البلاد، يصاب بالفيروس.

وقال مكتب البرلمانية عن محافظة نينوى (شمال)، في بيان، إنه "بعد عودة النائبة محاسن الدلي من العاصمة بغداد، إلى مقر إقامتها في نينوى أظهرت نتائج فحوصات أجرتها إصابتها بكورونا".

Advertisements

وأضاف أن البرلمانية تخضع حاليا للحجر الصحي بمستشفى السلام في نينوى.

والدلي تنتمي إلى تحالف القوى العراقية (سُني) الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا.

وحتى مساء الأحد، سجل العراق 20 ألفا و209 إصابات بكورونا، بينهم 607 وفيات، و8 آلاف و121 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.