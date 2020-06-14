كورونا.. 7 وفيات في الجزائر و8 باليمن وموريتانيا

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت الجزائر، الأحد، 7 وفيات بكورونا و4 في اليمن ومثلها في موريتانيا، فيما رصد المغرب وفلسطين إصابات جديدة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 7 وفيات، و109 إصابات، إضافة إلى تعافي 186 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و919، منها 767 وفاة، و7 آلاف 604 حالات تعاف

وفي اليمن، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات، و23 إصابة جديدة بكورونا، و 14 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 728 حالة منها 164 حالة وفاة، و53 حالة تعاف.

من جانبها، أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل 4 وفيات، و101 اصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 21 مريضا.

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وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع بذلك إلى 1.783، بينها 87 وفاة، و332 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 101 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 69 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و793، منها 212 وفاة، و7 آلاف و765 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.



وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 676، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.



وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و948 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 434 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و86 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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