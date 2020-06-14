الجزائر.. رئيس "خبراء الدستور" يعتزم مقاضاة مرشح رئاسي سابق

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلن رئيس فريق خبراء تعديل الدستور في الجزائر، أحمد لعرابة، الأحد، اعتزامه مقاضاة مرشح سابق للرئاسة، اتهمه بـ"معاداة هوية الجزائريين".

وفي 9 يونيو/ حزيران الجاري، اتهم فارس مسدور، المرشح السابق للرئاسة بالجزائر، خلال لقاء تلفزيوني، لعرابة، بأنه "يحمل عداء لهوية الجزائريين العربية والإسلامية والامازيغية".

وكان مسدور يعلق على تصريحات سابقة للعرابة قال فيها، إن "الدستور الجزائري موجّه لمواطنين وليس لمؤمنين، وبالتالي فإن عناصر الهوية يمكن إبعادها عن الدستور ليصبح بإمكانك أن تكون جزائريا دون أن تكون عربيا ولا أمازيغيا ولا مسلما".

وفي بيانه الأحد، قال لعرابة، إن "تصريحات مسدور استفزازية وغير مسؤولة وتمس بشخصي وشرفي بصفتي رئيسا للجنة خبراء تعديل الدستور".

وأكد أنه قرر "ممارسة الحق القانوني في متابعة مسدور قضائيا"، دون مزيد من التفاصيل.

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وأعلنت الرئاسة الجزائرية في مايو/ أيار الماضي، طرح مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بقيادة لعرابة، للإثراء والنقاش قبل ضبطها نهائيا وتحويلها للبرلمان ثم إلى استفتاء شعبي للتصويت.

ومساء الجمعة، دافع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، عن لعرابة، بعد موجة الغضب التي خلفتها تصريحاته حول الهوية.

وقال تبون، إن لديه "الثقة التامة" في لعرابة وأعضاء لجنته لأنه "ابن أحد شهداء الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/1962) وأن مسائل الهوية والثوابت الوطنية ليست محل نقاش".

ولعرابة هو خبير قانون جزائري، وعضو في لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم المتحدة منذ 2011.

كما أنه أستاذ قانون دولي، وعمل أستاذا زائرا في عدة جامعات أوروبية، كما عمل في مجال التحكيم الدولي ومستشارا قانونيا بمحكمة العدل الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.