تونس.. فشل حراك احتجاجي يدعو إلى حَلّ البرلمان

‎تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365

عشرات المحتجين فقط تجمعوا بالعاصمة ثم تفرقوا ولم ينفذوا اعتصاما مفتوحا في ساحة "باردو" قبالة البرلمان.

الناطق باسم حركة "النهضة" للأناضول: أصوات معزولة لم تستطع تحريك الشارع وتتقاطع مع جوقة إعلامية خارجية معادية لتونس ولثورتها.

فشلت "جبهة الإنقاذ الوطني" لحرك 14 يونيو/ حزيران (ائتلاف مدني)، الأحد، في تنظيم اعتصام قبالة البرلمان التونسي، للمطالبة بحلّه وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في هذا التحرّك بضع عشرات.

وجاء ذلك التحرك المحدود استجابة لدعوة توجّهت بها جبهة الإنقاذ، الخميس، إلى التونسيين لتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو بالعاصمة، للمطالبة بحل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإرساء حوار وطني، وتشغيل العاطلين عن العمل.

ونفّذ نشطاء سياسيون ومن المجتمع المدني، لم يتجاوز عددهم بضع عشرات، الأحد، احتجاجا قرب ساحة باردو، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط البرلمان.

وأخفق المحتجون في الوصول إلى ساحة باردو، حيث كان مقررا تنفيذ الاعتصام، إذ منعتهم قوات أمن طوّقت الساحة بأسلاك شائكة، ومنعت الوصول إليها.

وأفادت مراسلة الخليج 365 بأن المحتجين تفرقوا من دون بدء اعتصام مفتوح.

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ويترأس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية- 54 من أصل 217 نائبا)، وهي شريك في حكومة ائتلافية.

وقال الناطق باسم "النهضة"، عماد الخميري، للأناضول، إن "هذه التحركات لا تمثلها قوى سياسية واجتماعية وازنة في المجتمع التونسي، وإنما هي دعوات تتقاطع مع جوقة إعلامية خارجية تديرها أذرع إعلامية معروفة معادية لتونس ولتجربتها ولنظامها السياسي ولثورتنا وتجربتنا الديمقراطية".

وأضاف أن "هذه الأذرع (لم يسمّها) تلتقي مع هذه الأصوات الداخلية، وهي أصوات معزولة بدليل أنها لم تكن لها القدرة على تحريك الشارع وجلب الأنصار، لأنها تدفع في قضية لا تمثل الآن أولوية من الأولويات الوطنية في البلاد".

وتابع: "اليوم ليست (حركة) النهضة ولا البرلمان المستهدفان.. هذه دعوات يائسة، ودليل ذلك هو انفضاض جماهير شعبنا عنها، وتبقى متانة النظام الديمقراطي والثورة هو خيار شعبي أصيل لا يمكن أن يتداعى بمثل هذه الدعوات اليائسة".

وحذرت "النهضة"، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار تونس، وقد تجرها نحو "الفوضى".

وأعلنت بلدية "باردو"، السبت، غلق "ساحة باردو" قبالة البرلمان ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بجميع أنواعها، إلى حين انتهاء الحجر الصحي، منتصف ليل الأحد- الإثنين، ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.