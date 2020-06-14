العراق.. قبيلة تطالب الرئاسات الثلاث بوقف هجمات "داعش"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

طالبت قبيلة "الكاكائية" العراقية، الأحد، الرئاسات الثلاث في البلاد، بالتدخل لإيقاف هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطقهم.

والسبت، اقتحم مسلحون من "داعش" منزلا لأسرة من قبيلة "الكاكائية" قرب قضاء خانقين، شمالي محافظة ديالى (شرق)، وأطلقوا النار على سكان المنزل، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح.

وقال إبراهيم سيد مصطفى آغا کاکئى، رئيس عموم قبيلة "الكاكئية" بالعراق، في بيان، إننا نطالب رؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة مصطفى الكاظمي، والبرلمان محمد الحلبوسي، بالتدخل لإيقاف هجمات "داعش"، وتأمين مناطق "الكاكئية".

وأضاف: "نعلن استنكارنا الشديد للعمليات التي استهدفت المكون الكاكئي (في محافظات كركوك وديالى ونينوى) من قبل فلول الإرهاب وأمام أنظار السلطات الأمنية في بعض المناطق".

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وأشارآغا کاکئى، إلى وقوع أكثر من 300 ضحية في مناطق "الكاكئية" نتيجة عمليات إرهابية بعد العام 2003، إضافة إلى حرق محاصيل زراعية وعمليات تفجير اضطرت سكان عدد من القرى لمغادرتها.

من جهته، أدان الرئيس برهم صالح، الهجوم على المنزل في ديالى.

وقال صالح، في بيان: "مرة أخرى يتم استهداف أهلنا الكاكائيين في خانقين من قبل عصابات داعش، وهذه القوة المجرمة (داعش) ما زالت تمثل خطرا على بلادنا، وهو ما يدعو للتكاتف في دعم قواتنا الأمنية لاستئصال جذور الإرهاب".

والطائفة "الكاكائية" قومية كردية ظهرت في القرن الثاني عشر، وهي خليط من الأديان والمذاهب، ويتركز وجودهم في مدينة كركوك (شمال)، ومنطقة الحدود العراقية الإيرانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.