تبدأ من مصر.. فلسطين تجلي 6500 من مواطنيها العالقين في العالم

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت فلسطين، الأحد، أنها ستبدأ الأسبوع المقبل، بإجلاء 6 آلاف و500 من مواطنيها العالقين حول العالم، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله (وسط)، إنه "سيتم إجلاء 6 آلاف و500 فلسطيني عالقين في مختلف دول العالم".

وأضاف ملحم، أن الحكومة ستبدأ بإجلاء الفوج الأول من العالقين في مصر يومي 21 و22 يونيو/ حزيران الجاري، والبالغ عددهم 1600 فلسطيني، على متن طائرات مصرية.

وأشار أنه سيتم بعد ذلك إجلاء بقية العالقين في الدول الأخرى (لم يذكرها) عبر الطائرات الملكية الأردنية.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن عملية إجلاء العالقين ستنطلق بناء على قرار اتخذته الأردن بفتح أجوائها ومطاراتها وحدودها لإجلاء العالقين الفلسطينيين.

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وأشارت الوزارة، أنه سيتم استقبال طائرتين تقلان عددا من المواطنين والطلبة العالقين في تركيا، خلال وقت قريب، دون مزيد من التفاصيل.

وأغلقت العديد من الدول حول العالم مطاراتها وأوقفت الرحلات الجوية، خلال الأشهر الماضية، ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأصاب كورونا، حتى مساء الأحد، 7 ملايين و939 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 433 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و78 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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