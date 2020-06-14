مصر.. حكم نهائي بإعدام 3 "أدينوا" بمحاولة اغتيال مسؤول أمني

إسطنبول/ الخليج 365

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكما نهائيا بإعدام 3 متهمين والسجن المؤبد (25 عاما) بحق 8 آخرين، إثر "إدانتهم" بتهمة ينفونها، وهي "محاولة اغتيال مسؤول أمني ومقتل اثنين من أفراد حراسته"، عام 2018.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة).

وذكرت المصادر أن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق ومقتل اثنين من أفراد حراسته".

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهما ينفون صحتها، بينها "الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة عمدًا، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية و6 من أفراد حراسته".

وأعلنت وزارة الداخلية، في 24 مارس/آذار 2018، نجاة "النمر" مما قالت إنها محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في الإسكندرية (شمال)، فضلا عن مقتل شرطيين اثنين برفقته.

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وفي يونيو /حزيران 2019، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ11، عقب تحقيقات النيابة.

وأحالت المحكمة، في يناير/ كانون ثان الماضي، أوراق 3 متهمين منهم إلى دار الإفتاء للحصول على رأي استشاري شرعي بشأن إمكانية إعدامهم من عدمه.

والحكم الصادر في القضية، الأحد، نهائي، حيث لا يجوز للمتهمين المحبوسين الطعن عليه، كونه صادرا عن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتصبح الأحكام القضائية نهائية وباتة بعد التصديق عليها من رئيس البلاد أو من يفوضه، والذي يحق له تخفيف الحكم أو إلغائه.

وحسب صور نقلتها وسائل إعلام محلية، التزم الحضور، من متهمين وهيئتي المحكمة والدفاع، بارتداء كمامات طبية، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.