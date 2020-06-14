أربيل.. ادعاءات بتمويل الإمارات لـ"بي كا كا" الإرهابية

إسطنبول/ الخليج 365

كشفت مصادر أمنية بإقليم كردستان شمالي العراق، عن فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات، بعدما تبين استخدامها من طرف أبو ظبي لدعم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وفق صحيفة "العربي الجديد".

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات للصحيفة، ومقرها لندن، أن "الإمارات دعمت ماليا المنظمة الإرهابية في الأشهر الأخيرة" .

وأضافت المصادر، أن "إدارة أربيل قررت بناء على ذلك، فرض قيود على التحويلات المالية القادمة من الإمارات".

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وأوضحت أن هذه القيود تشمل الحصول على "وثيقة الموافقة" من السلطات، من أجل إتمام التحويلات المالية القادمة من الإمارات عبر مكاتب الصرف أو البنوك.

وأفادت بأن القيود ستُطبق على التحويلات المالية التي تفوق 1000 دولار، وأن السلطات أبلغت كافة مكاتب الصرف في الإقليم بهذه القيود.



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