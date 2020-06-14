واتساب يتيح عدداً من الميزات الجديدة قريباً

شرع تطبيق “واتساب” في تجربة ميزات جديدة عدة، من خلال أحدث إصدار تجريبي له، ومن أهم هذه الميزات إتاحة تسجيل الدخول للحساب من خلال أجهزة متعددة.

وستسهم ميزة دعم تسجيل الدخول عبر أجهزة متعددة في تحسين وتسهيل استخدام الملايين حول العالم للتطبيق، حيث إن عدم الحاجة إلى تسجيل الخروج من الأجهزة سيوفر الكثير من المشكلات التي تواجه المستخدمين.

ويمكن لمستخدم واتساب في الوقت الحالي تسجيل الدخول إلى جهاز محمول واحد فقط، إلى جانب تسجيل الدخول عبر جهاز حاسب شخصي أو جهاز ماك أو متصفح الويب، ولكن لا يمكن الوصول إلى الحساب سوى من جهاز واحد في المرة الواحدة.

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وبحسب موقع (WABetaInfo) فإن التطبيق يختبر الميزة الجديدة مع ما يصل إلى 4 أجهزة مسجلة في وقت واحد، وهو أمر أفضل بكثير من الحد المسموح به في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الميزة غير متوفرة في الوقت الحالي لمستخدمي أحدث إصدار تجريبي من واتساب، ومن المحتمل أن تأتي في تحديث مستقبلي.

وينتظر أن يتيح التطبيق قريبًا بعض التحديثات حول البحث، حيث سيكون بإمكان المستخدم البحث بحسب التاريخ ضمن المحادثات الفردية والدردشات الجماعية، وستساعد ميزة البحث الجديدة في تسهيل العثور على الرسائل والصور بحسب التاريخ.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة ستتاح قريبًا في نسخة الويب من “واتساب”، مما يسمح للمستخدم بالبحث عن المحتوى بحسب التاريخ باستخدام متصفح الويب.