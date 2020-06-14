ريال مدريد يستهل عودته بثلاثية في شباك إيبار

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حقق ريال مدريد انتصارًا مهما بنتيجة (3-1)، خلال مواجهة إيبار مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.
وسجل الأهداف لريال مدريد كروس وراموس ومارسيلو في الدقائق (4 و30 و37 على الترتيب)، بينما أحرز بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 60.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.
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