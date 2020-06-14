إدارة تطوير كرة القدم النسائية تختتم البرنامج التثقيفي النسائي في تحكيم كرة قدم الصالات

اختتمت إدارة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس السبت، البرنامج التثقيفي النسائي الأول في تحكيم كرة قدم الصالات (عن بعد) بالتعاون مع لجنة الحكام الرئيسية.

البرنامج أقيم تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي وتقديم المحاضر والمشرف على حكام كرة قدم الصالات عبدالرحمن الأحمري، وبمشاركة 212 من المهتمات بمجال التحكيم على مدار 3 أيام وبواقع 6 ساعات يوميا.

شهدت المحاضرات التطرق إلى عدد من الجوانب الرئيسية لقيادة مباريات كرة القدم كمواصفات الحكم والتعريف بالقوانين ومواد المقاسات وواجبات الحكام والمخالفات وسوء السلوك.

واستضاف البرنامج الحكم اللبنانية الدولية ريم الشامي في الجلسات التعريفية، وشاركت الحضور خبراتها ومسيرتها في مجال التحكيم.