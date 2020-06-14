5 وفيات في حادث عقبة ضلع بعسير

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أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم سيارتين احدها من نوع اكورد والاخرى (ديّينا) في عقبه ضلع مما ادى الى عدد من الإصابات والوفيات .
وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه ٦:٤٦ مساء اليوم ، توجهت ٤ فرق إسعافية واتضح وجود خمس وفيات واصابتين تم نقلها لمستشفى الدرب العام .
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