ما يطلبه الرياضيين ،،

البيئة الرياضية بالمملكة تعد بيئة خصبة محفزة جاذبة متى ما تم المحافظة عليها بالحدود النظامية ووضع حد لمن تجاوزها ومن هذا المنطلق يؤخذ بعين الإعتبار اختلاف الميول بين الإعلامين وهذا الأمر طبيعي وصحي في الوسط الرياضي فالإعلام الرياضي السعودي له وزن في ذلك ولعل ان الإعلام مساهم في إثارة المنافسات الرياضية شريطة الإلتزام بالحدود الأدبية والنظامية ، ومما سبق بيانه هو تمهيد لهدف المحافظة على الوسط الرياضي والمحافظة عليه وعلى ندية العمل الإعلامي الرياضي المهني فعندما نجد أحد الإعلاميين يقوم بتجاوزات او تمرير بعض الكلمات او الأقاويل بهدف تأجيج شريحة من الجماهير او مساس بكيان رياضي آخر بهدف كسب مكاسب شخصية للنادي المنتمي له هذا الاعلامي هو امر محل نظر فعندما نجد صدور عقوية من الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي نجد ان هناك تفاوت بالعقوبة وعدم وجود استقرار في الاجراءات المتخذه تجاهه الإعلاميين المتجاوزين ، فمطمع الجمهور الرياضي بجميع اطيافه والوانه وانتماءاته هو وجود لجنه مختصة بالإتحاد السعودي للإعلام الرياضي برصد التجاوزات الإعلامية وكذلك تلقي الشكاوى المقدمة ممن يتم تقدم بلاغ ضده من الاعلاميين او الاندية بهدف حمائي وتنظيمي وإيصال مفهوم محدد وهو الوقوف على مسافه واحدة ومنع الاسقاطات والتجاوزات وإيجاد معايير للعقوبات والمحاسبة وكذلك للجنة الإحالة للجهات المختصة حال الحاجة من منطلق المحافظة والوقوف على مسافه واحدة بين الاعلاميين ووضع الاطار العام دون تجاوز فمن حق الشخص ان ينتمي او يشجع نادي ما لكن ليس من حق شخص ان ينتقص او يسيء للنادي الاخر فجميع الأندية هي كيانات اعتبارية تمثل مؤسسة حكومية ممثلة بكيان دولة المملكة العربية السعودية فحرية انتماءك لا تبرر انتقاصك من غيره والهدف الأسمى الذي يطلبه المنتمين للوسط الرياضي سواء من لاعبين ورؤساء واعضاء شرف و جماهير وجميع المهتمين هو وجود بيئة محمية ونظام ينظم الجميع ويخلق وسط رياضي به تنافس وبه احترام متبادل ،،