شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم أشعل النار بعدد من المركبات في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت- بفضل الله – من القبض على (مقيم عربي بالعقد الثالث من العمر) ، قام بإشعال النار بعدد من المركبات في مقر الشركة التابعة لها في محافظة الجبيل، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، لإحالته إلى النيابة العامة .

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