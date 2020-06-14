ووفقا لصحيفة "عكاظ" فمن بين الألغام، التي تم إزالتها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
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ويأتي مشروع "مسام" استمرارا لجهود المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، فضلا عن تدريب كوادر يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع "مسام" ينتزع 1279 لغما في اليمن خلال أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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