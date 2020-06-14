اخبار الخليج

تسجيل 15 حالة وفاة و1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 15 حالة وفاة و1562 إصابة جديدة بفيروس فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا عن تسجيل 15 حالة وفاة و1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يرتفع إجمالى الحالات إلى 178239، وإجمالى الوفيات 4807، وذلك وفق خبر عاجل. 

يذكر أن حالات الشفاء من "كوفيد 19"، قد تخطت حول العالم حاجز الـ 4 ملايين، وفيما وصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس إلى أكثر من 7 ملايين و900 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

 

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.

Advertisements

 

واعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا و701 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة، وفى العراق تم تسجيل 1259 إصابة جديدة و 58 حالة وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 20 ألفا و 209 بالإضافة إلى 607 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 8121.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للحالات إلى 1446، وكذلك تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن ليرتفع العدد الإجمالي إلى 961 إصابة.

 

روسيا سجلت 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 15 حالة وفاة و1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا