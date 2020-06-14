شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» توضح المقصود بـ«القوس الكهربائي» ومدى خطورته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، ما هو المقصود بالقوس الكهربائي وتأثيره ومدى خطورته والأضرار التي قد يتسبب بها.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، إن القوس الكهربائي هو تفريغ كهربائي ينتقل عن طريق الهواء بين الموصلات أو من موصل إلى الأرض.

وأضافت السعودية للكهرباء “تتمثل خطورته بحرارته التي قد تتجاوز 15000 درجة مئوية، وهي كافية لتبخير المعادن وتطاير القطع المنصهرة في كل الاتجاهات، ما ينتج عنه حرائق وأضرار خطيرة”.