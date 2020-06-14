شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شرق تركيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات اليوم الأحد، محافظة بينغول في شرق تركيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بعد انهيار برجين للمراقبة.
وقال مكتب المحافظ المحلي في بيان إن انهيار البرجين تسبب بإصابة ثلاثة من رجال الأمن بجروح، موضحاً أن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 14:24 ت غ كان قرية كيناربينار.
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