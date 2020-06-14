شكرا لقرائتكم خبر عن برفقتهم عاملة متغيبة.. ضبط 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وتفحيط بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة القصيم، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 6 مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله، من القبض على ستة مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.

وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبة مسروقة حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.