شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء تطبيق قرار «الموارد البشرية» لمنع العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم ابتداء من يوم غد الإثنين، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12:00م إلى 3:00م.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القرار سيُطبق على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من يوم الاثنين 23 شوال الموافق 15 يونيو من من الساعة 12:00 ظهرا إلى 15:00 عصرا حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم الموافق 15 سبتمبر، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وينص القرار الوزاري على “أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي”.

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ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

وختم وزارة الموارد البشرية بيانها بالقول “حيث إن القرار يستثني عددا من المحافظات في بعض مناطق المملكة نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المناطق والمحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، فسوف يتم التنسيق مع مدراء فروع المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في مناطق عملهم والمحافظات التابعة لها حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة المنع”.