شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. أمطار مصحوبة بالبرد ورياح مثيرة للغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وجنوب شرق المملكة، والسواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأوضحت الهيئة في التقرير أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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كما توقعت أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتُسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ45 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تسجل أبها والقريات أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 19 درجة مئوية.