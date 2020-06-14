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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين بحوزتهم 7 بنادق محظورة في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عددا من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بأبحر بمحافظة جدة بوجود 3 مخالفين (مواطن و2 من المقيمين) بحوزتهم خمسة “بنادق صيد الأسماك” الممنوعة نظامًا.
وتابع أنه ورد بلاغ آخر سابقًا من مركز حرس الحدود بأبحر عن أحد المواطنين المخالفين لديه بندقيتين صيد بحرية مخالفة، وعدم وجود كمية مصيد لديه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك ومصادرة الأدوات المخالفة.
وأكد الغامدي على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.
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