موظفو حكومة دبي بدوام كامل العدد 

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، مساء اليوم الأحد، بأن قرار عود العمل بطاقة 100% في إمارة دبي، بعد اعتماد عودة العمل في دوائر الحكومة بنسبة 50% اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث وزعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين.

ووضعت الدائرة الحكومية في دبي بروتوكولا للعودة إلى العمل، أكدت من خلاله على أهمية الثقة التامة بإجراءات الدوائر الحكومية، وتهيئتها لأماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي عبر تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية لتخفيف التوتر والقلق، واعتماد مصادر موثوقة للمعلومات، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.

Advertisements

وطالب البروتوكول الموظفين بضرورة توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية في السيارة لاستخدامها عند حدوث أي طارئ في الطريق، ما يساعد على الشعور بالأمان وعدم القلق، والحفاظ على الهدوء عند القيادة وتجنب التوتر، والاستماع للقنوات الإذاعية التي تسهم في تخفيف التوتر بالنسبة للشخص، وتوفّر له الهدوء أثناء القيادة.