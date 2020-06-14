السعودية تعلق على "هجوم ديالى": نقف مع العراق ضد كل أشكال الإرهاب

وكتبت على "تويتر"، اليوم الأحد: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".

وأضافت: "تعبر الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ووقع هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى العراقية، وتسبب ذلك في سقوط 12 شخصا بين قتيل وجريح.

وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.