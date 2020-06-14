وكتبت على "تويتر"، اليوم الأحد: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".
وأضافت: "تعبر الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".
ووقع هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى العراقية، وتسبب ذلك في سقوط 12 شخصا بين قتيل وجريح.
وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلق على "هجوم ديالى": نقف مع العراق ضد كل أشكال الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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