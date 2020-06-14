وزير الصحة الأردني يؤكد استعداد بلاده إرسال مساعدات طبية للعراق وسوريا إذا طلبتا ذلك

عمان– سبوتنيك. وقال جابر رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى رئاسة الوزراء في الأردن، عن الدول التي قدم لها الأردن مساعدات طبية في ظل أزمة كورونا، وإن كان كل من العراق وسوريا من بين هذه الدول: "نحن مستعدين لمساعدة أي عربي في أي مكان في أي وقت وهذا نهج لكن لا أعرف إلى أين ذهبت المساعدات، وأنا أؤكد أن العراق وسوريا إذا طلبوا منا، (فإن) الأردن شقيق لهما، لكن لا أعرف إذا طلبوا أم لا، أعتقد أن هنالك تسهيلات للعراق في نقل المواد الكمامات (وغيرها) ولكن لا أعرف عن سوريا".

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وأعلن جابر خلال المؤتمر الصحفي اليوم "تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة هذا اليوم، ليصبح العدد الكلي 961 حالة منذ بدء الجائحة"، كما أعلن تسجيل 4 حالات شفاء في المملكة ليصبح المجموع التراكمي لحالات الشفاء منذ بدء الوباء 682 حالة والحالات تحت العلاج 139 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن مدير أوقاف محافظة البلقاء معاوية البطوش أن المديرية قامت بإغلاق 10 مساجد في منطقة الطوال الجنوبي بلواء دير علا، بعد إعلان الكوادر الصحية ثبوت إصابة إحدى السيدات القاطنات في المنطقة بفيروس كورنا كإجراء وقائي. وعزلت الجهات المعنية المنطقة بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا، فيما تقوم فرق الاستقصاء الوبائي بجمع العينات للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 4 حزيران/ يونيو بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا والتي تقوم على فتح المساجد والكنائس والحضانات والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور)، لكن مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، كما أعلنت الحكومة استمرار إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة من بينها؛ المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة ودور السينما.

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كما أعلنت الحكومة عدم تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وأن الحركة ستكون مسموحة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين. وستكون ساعات فتح وعمل المنشآت: من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً يوميًا.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ يوم 14 آذار/ مارس الماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تم تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.

وبدأ يوم 26 أيار/ مايو الماضي دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة. كما أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري يوم الأحد 3 أيار/مايو فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها.