العراق يتفق مع شركات نفط رئيسية على تخفيض إنتاج النفط في يونيو

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين عراقيين يعملون في تلك الحقول تهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط. وأكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في وقت سابق أن العراق ملتزم باتفاق "أوبك +"، الخاص بتخفيض إنتاج النفط مع الدول المصدرة للنفط وروسيا. يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا، يوم 6 يونيو على تمديد تخفيضات انتاجية قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا إلى يوليو/ تموز، وهو ما يقلص المعروض العالمي بحوالي 10 في المئة وسط هبوط حاد في الطلب على الخام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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