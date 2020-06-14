السعودية تعلن تسجيل 4233 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي "أن خطة العودة تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون عودتنا للحياة الطبيعية ناجحة أكثر".
وأعلنت الوزارة اليوم عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي 2172 حالة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 127541 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 8472 حالة، في المقابل، تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 972.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.
وأضاف المتحدث، أنه تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 عن أمس.
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