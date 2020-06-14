السعودية: تسمية 7 أعضاء في مجلس النيابة العامة لـ4 سنوات

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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود المعجب رئيس مجلس النيابة العامة الأمر الملكي، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وقال المعجب، إن "هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين".