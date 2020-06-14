"لا نستطيع التنفس منذ 1948".. احتجاج بهولندا يندد بـ"الضم"

أمستردام / الخليج 365
شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، تظاهرة منددة بخطط إسرائيل، لضم غور الأردن وأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.
وشارك في التظاهرة التي نظمتها هيئات مجتمع مدني داعمة لفلسطين، مئات الهولنديين وأفراد من الأقليات في هولندا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "حياة الفلسطينيين ثمينة"، و"أوقفوا العنصرية".
كما رفعوا لافتة "لا نستطيع التنفس منذ عام 1948"، في إشارة إلى آخر ما قاله الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، قبل مقتله على يد الشرطة الأمريكية، وأيضا عمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948، تمهيدا لإعلان قيامة دولة إسرائيل في ذات العام.
وأطلق المتظاهرون، هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين" وتؤكد على أنه "لا سلام بدون عدالة".
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو/تموز المقبل، انطلاقا من "صفقة القرن" المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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