العراق يسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا

عواصم عربية/ الخليج 365



سجل العراق، الأحد، 58 وفاة بكورونا في أعلى معدل يومي للوفيات بالفيروس منذ ظهوره في البلاد، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس في 5 دول عربية، حسب بيانات رسمية.

وقالت الصحة العراقية، في بيان، إنها سجلت 58 وفاة بكورونا، و1.259 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن أرقام الوفيات المسجلة الأحد، الأعلى منذ ظهور الوباء بالبلاد في فبراير/ شباط الماضي.



وأشارت أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 20 ألفا و209، بينهم 607 وفيات، و8 آلاف و121 حالة تعاف.



وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، عبر موقعه الإلكتروني، تسجيل حالتي وفاة، و9 إصابات بالفيروس، وتعافي 3 حالات.



وذكر المركز، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 418، بينها 8 وفيات، و62 متعاف.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، رصد حالة وفاة، و304 إصابات، وتعافي 704.



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وأوضحت أن إجمالي الإصابات بلغ 42 ألفا و294، بينها 289 وفاة، و27 ألفا و462 حالة شفاء.



في السياق، أفادت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، بتسجيلها وفاة، و24 إصابة بالفيروس، وشفاء 18 مريضا.



وبينت أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى ألفين و603، منها 88 وفاة، و577 متعاف.



وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 8 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 4 حالات شفاء.



وقالت الوزارة، في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 961، بينها 9 وفيات، و682 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، أعلنت وزارة الصحة في تونس، في بيان، تسجيل إصابتين بكورونا.

وأشارت الوزارة، أن عدد الإصابات الكلي ارتفع إلى 1.096، بينها 49 وفاة، و998 متعاف.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و916 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 433 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و68 ألفا، وفق موقع "worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.