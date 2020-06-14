"الإغاثة" التركية تقدم مساعدات طبية لمستشفى باليمن

مبارك محمد / الخليج 365

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأحد، مساعدات طبية لمستشفى حكومي باليمن مخصص لرعاية المصابين بفيروس كورونا.

وقالت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية اليمنية، في بيان عبر "فيسبوك"، إنها سلمت مستشفى "الحياة" في محافظة حضرموت (شرق)، مستلزمات طبية وأدوات وقائية بتمويل من هيئة الإغاثة التركية.

وأوضح منسق المشاريع الصحية بفرع الجمعية بحضرموت، محمود باجبير، أن "الدعم يأتي ضمن استجابة منظمات المجتمع المدني لنداء إنساني أطلقته المؤسسات الصحية باليمن لمواجهة كورونا".

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ومنذ ظهور كورونا، حرصت تركيا على إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العديد من الدول لمساندتها في مواجهة الفيروس وتداعياته.

وحتى مساء الأحد، سجلت الحكومة اليمنية، 705 إصابات بكورونا، بينها 160 وفاة، و39 حالة تعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة "الحوثي" التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

ومطلع مايو/أيار الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمالية تأثير كورونا على نصف سكان اليمن الذي يعاني من هشاشة القطاع الصحي جراء الحرب التي دخلت عامها السادس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.