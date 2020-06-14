هلال عسير ينظم حملة للتبرع بالدم

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير هذا اليوم بالتعاون مع الشئون الصحيه بالمنطقه حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

الجدير بالذكر أن الحملة مستمره لمدة ثلاثة ايّام اعتبارا من هذا اليوم الاحد الموافق ٢٢/١٠/١٤٤١

وأهاب الهلال الأحمر السعودي الجميع المشاركة في هذه الحمله

التي انطلقت في جميع محافظات المنطقه لما فيه من الفائدة على المتبرع وللوقاية من الأمراض وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية و لما فيه من فائدة على المجتمع.

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