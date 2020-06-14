اخبار الخليج

هلال عسير ينظم حملة للتبرع بالدم

0 نشر
عسير 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير هذا اليوم بالتعاون مع الشئون الصحيه بالمنطقه حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم

الجدير بالذكر أن الحملة مستمره لمدة ثلاثة ايّام اعتبارا من هذا اليوم الاحد الموافق ٢٢/١٠/١٤٤١

وأهاب الهلال الأحمر السعودي الجميع المشاركة في هذه الحمله
التي انطلقت في جميع محافظات المنطقه لما فيه من الفائدة على المتبرع وللوقاية من الأمراض وكذلك زيادة نشاط الدورة الدموية و لما فيه من فائدة على المجتمع.

10

10

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هلال عسير ينظم حملة للتبرع بالدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا