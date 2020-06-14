“الأمير” وعادت حالات المنشطات الإيجابية !

أكد المستشار القانوني ” أحمد الامير” وجود حالات منشطات في الدوري السعودي. وأوضح عبر حسابه في تويتران حالات المنشطات الإيجابية عادت ! دائماً المصائب لا تأتي فرادى ؛ يا قلب لا تحزن ‏وأضاف يجيك مدرعم مطفي النور يقولك انت تقصد الفريق الفلاني

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