المسعودي” مديرًا للتواصل بالتجمع الصحي الأول بــ ⁧‫مكة‬⁩

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أصدر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، الدكتور ديلشاد علي، قرارًا بتكليف حاتم بن عبد الله المسعودي، مديرًا للتواصل في الإدارة التنفيذية للاتصال المؤسسي، بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة. يأتي ذلك بالإضافة إلى عمله مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالمدينة الطبية بالعاصمة المقدسة. ويعد الزميل “المسعودي” من الكفاءات الإعلامية الشابة المؤهلة في المجال الإعلامي.

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