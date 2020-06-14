شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث صيحة.. «جهاز تكييف محمول» يمنحك الانتعاش في الأجواء الحارّة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

صمم مجموعة من المهندسين الأمريكيين جهاز تكييف محمول يمكن وضعه حول العنق للحصول على الانتعاش في الأجواء الحارّة.

ويعد جهاز Blaux Wearable AC بمثابة اختراق في عالم تبريد الهواء الشخصي، حيث كان المصممون يبحثون عن طريقة فعالة وبأسعار معقولة للتخفيف من الشعور بالحرارة، وبدلاً من تبريد الغرفة بالكامل، اكتشفوا طريقة لتبريد الجسم فقط.

ويجلب الجهاز شعوراً بالبرودة بعد ثوانٍ فقط من تشغيله، حيث يعمل على تبريد الهواء الساخن من حول المستخدم بسرعة ويحوله إلى هواء بارد ومنعش، وما عليك سوى وضعه حول رقبتك للشعور بالانتعاش خلال لحظات.

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ويستخدم الجهاز مزيجاً من المراوح والفلاتر الهادئة فائقة الجودة، ومع شفرات الهواء الموضعية يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي تحتاج إلى تبريده، ويناسب هذا الجهاز جميع أحجام الأعناق.

الجهاز خفيف الوزن مريح للارتداء، وهو مناسب لأي شخص يريد الهرب من حرارة الصيف، وبمجرد وضعه حول عنقك تشعر أنك تجلس في غرفة مبرّدة.

ويوصى بهذا الجهاز أيضاً للرياضيين، الذين يرغبون بتبريد أجسامهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، بحسب موقع غادجيتس غايد.

ويعمل الجهاز على تقليل الملوثات من الهواء المحيط بالمستخدم، ويحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن عالية الجودة تتيح لك 30 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة.