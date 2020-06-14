شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: تطبيق «البروتوكولات الصحية» مسؤولية الوزارات التنفيذية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد دكتور رياض الغامدي، نائب المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن تطبيق البروتوكولات الصحية هو مسؤولية الوزارات التنفيذية.

وقال الغامدي، في مداخلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية: “من ناحية التطبيق فإنها مسؤولية الجهات التنفيذية، فكل جهة تنفيذية مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مسؤولة بشأن المساجد، كذلك مثل البلديات بشأن الأماكن العامة عندهم آليات معنية للتأكد من تطبيق البروتوكولات”.

وأضاف أن هناك لوائح تصدر داخل هذه الوزارات التنفيذية من أجل التأكد من تطبيق هذه البروتوكولات، وبعض المقترحات التي توضع من أجل وضع العقوبات مثلما حدث في وزارة الداخلية.

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وختم رياض الغامدي بقوله إن التطبيق هو مسؤولية الوزارات التنفيذية وهم يعملون عمل عظيم نرجو لهم التوفيق والسداد.