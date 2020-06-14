ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 177

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 177.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 74.
وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
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