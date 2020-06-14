عرنوس: كل من يعبث بقوت المواطن السوري سيطبق عليه إجراءات قانونية صارمة

وقال عرنوس: "أولويات عملنا اليوم معالجة الوضع المعيشي الضاغط على المواطنين.. والحكومة حريصة على إيصال أي منتج سوري من أماكن زراعته إلى أبعد نقطة جغرافية للناس بهامش ربح بسيط جداً.. والحكومة ستتحمل أجور عمليات النقل حيث لن يتم تحميل ذلك على سعر المنتج.. وكل من يعبث بقوت المواطن سيطبق عليه إجراءات القانون الصارمة"، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف: "استكمال كافة إجراءات إنجاز العملية الامتحانية للشهادتين الأساسية والثانوية في ظل الظروف الحالية وتم استقدام طلابنا من دول الجوار.. ومن مناطق أخرى ما زالت تعاني من تواجد الإرهاب فيها.. وسيكون هناك امتحانات شفافة نظامية وكل الجهود الحكومية داعمة لإتمام ذلك.. ودور المحافظين هو الأهم في اتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية بما يضمن سلامة أبناءنا الطلبة في كل مكان".
يذكر أن الرئيس السوري كان قد أصدر في وقت سابق المرسوم رقم 143 للعام 2020، القاضي بإعفاء رئيس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف حسين عرنوس بدلا منه.
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