"أنصار الله" تتهم التحالف بشن أكثر من 40 غارة على 4 محافظات يمنية

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت الجماعة، عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، إن "طيران التحالف نفذ، خلال الساعات الماضية، 32 غارة على منطقتي صلب والخانق في مديرية مجزر شمال غربي مأرب، غداة قصفه المديرية بـ 44 غارة.

وأضاف أن التحالف شن 5 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وشهدت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، 3 غارات جوية على مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

كما تعرضت محافظة حجة شمال شرقي اليمن، لقصف جوي، حيث استهدف طيران التحالف بغارة مديرية حرض شمال غربي حجة. حسب "أنصار الله".

في سياق آخر، اتهمت "أنصار الله"، حرس الحدود السعودي بإصابة مدني، خلال فتح نيران أسلحته على مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.