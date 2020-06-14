7 أشياء ترصد تغير نمط حياة الإماراتيين بسبب كورونا

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ولفتت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الدراسة، التي أجرتها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، بالتعاون مع جامعة الشارقة شارك فيها 2060 شخصا من مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات.

ولفتت الوكالة إلى أن الدراسة رصدت التغيرات في أساليب التغذية ونمط الحياة أثناء الحجر الصحي المنزلي، مشيرة إلى أن الدراسة بنيت على 3 محاور رئيسية هي الصحة والنشاط البدني، والعادات الغذائية، وأسلوب الحياة المتبع.

وأوردت الوكالة 7 أشياء، قالت إنها ترصد تغير نمط حياة الإماراتيين أثناء الحجر الصحي.

1- 98% من الإماراتيين يؤمنون بأن الحجر المنزلي وسيلة فعالة لوقف انتشار الأمراض المعدية.

2- 62% زادت نسبة استهلاكهم للحمضيات مثل البرتقال والليمون.

3- 67% يشعرون بأنهم تحت ضغوط كثيرة.

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4- 39% من المدخنين انخفض معدل التدخين لديهم في فترة الحجر.

5- 83% يحرصون على ارتداء القفازات والكمامات معا عند الخروج من المنزل.

6- 50% ازدادت معدلات شرب المياه لديهم.

7- 42% من المجتمع يشعرون بنوبات من الغضب أكثر عن حياتهم قبل الحجر.