7 أشياء ترصد تغير نمط حياة الإماراتيين بسبب كورونا

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ولفتت الوكالة إلى أن الدراسة رصدت التغيرات في أساليب التغذية ونمط الحياة أثناء الحجر الصحي المنزلي، مشيرة إلى أن الدراسة بنيت على 3 محاور رئيسية هي الصحة والنشاط البدني، والعادات الغذائية، وأسلوب الحياة المتبع.
وأوردت الوكالة 7 أشياء، قالت إنها ترصد تغير نمط حياة الإماراتيين أثناء الحجر الصحي.
1- 98% من الإماراتيين يؤمنون بأن الحجر المنزلي وسيلة فعالة لوقف انتشار الأمراض المعدية.
2- 62% زادت نسبة استهلاكهم للحمضيات مثل البرتقال والليمون.
3- 67% يشعرون بأنهم تحت ضغوط كثيرة.
4- 39% من المدخنين انخفض معدل التدخين لديهم في فترة الحجر.
5- 83% يحرصون على ارتداء القفازات والكمامات معا عند الخروج من المنزل.
6- 50% ازدادت معدلات شرب المياه لديهم.
7- 42% من المجتمع يشعرون بنوبات من الغضب أكثر عن حياتهم قبل الحجر.
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