السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين

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وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني لرويترز إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط.
وقالت وزارة الصحة إن السودان سجل 7007 إصابات بفيروس كورونا حتى يوم الخميس توفي منها 447.
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