© AP Photo / Elias Asmare وأغلق السودان مطاراته في مارس/ آذار في إطار إجراءات كبح انتشار جائحة فيروس كورونا . وتتم مراجعة هذا القرار كل أسبوعين. وقال عبد الحافظ عبد الرحيم المتحدث باسم سلطة الطيران المدني لرويترز إن حركة الملاحة مفتوحة أمام الشحن الجوي لنقل المساعدات الإنسانية والعاملين بالمؤسسات النفطية أو لإجلاء الأجانب فقط. وقالت وزارة الصحة إن السودان سجل 7007 إصابات بفيروس كورونا حتى يوم الخميس توفي منها 447.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يمدد إغلاق المطارات لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.