شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى ورئيس الاتحاد الكردستانى يؤكدان أهمية القضايا الخلافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح والرئيس المشترك للاتحاد الوطنى الكردستانى بافل طالبانى، أهمية حل الملفات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وذكر بيان للرئاسة العراقية نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن الرئيس برهم صالح التقى اليوم الأحد بافل طالباني؛ وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية ومكافحة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية".

وأكد الجانبان أهمية حل الملفات بين الاقليم والحكومة الاتحادية والتنسيق بينهما لضمان الامن ومواجهة فلول داعش الارهابي.

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