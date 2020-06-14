مجلس وزراء الإمارات يقر نظاماً لتحديد المكافآت فى الوظائف الحيوية خلال الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأحد ، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة، كما أقر تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي، فضلاً عن إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.
ونقلت صحيفة الرؤية في الإمارات أن ذلك جاء في تدوينات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث جاء فيها: "مع استمرار عودة الحياة لقطاعاتنا الحيوية.. ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي.. ترسيخاً للشفافية.. ودرءاً لتعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع نشاط الشركة أو تعدد عضويتهم فى شركات أخرى.. وتعزيزاً لآليات الرقابة والتنظيم".
وأضاف ، "كما أقررنا اليوم إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية.. مؤسسة وطنية هدفها تقديم خدمات الدفع الرقمية لكافة قطاعاتنا في الدولة بشكل آمن.. وسريع.. ومضمون.. اقتصادنا الرقمي الوطني في تطور.. ومؤسساتنا تواكب..".
وتابع: "وأقررنا اليوم نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة.. التقدير واجب لكل من ساهم وشارك في تحمل الأعباء معنا خلال الأزمة... ونقول للجميع القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات".
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